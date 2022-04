São Gonçalo vacina contra Covid-19 nesta quarta-feira

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo vacina todos os gonçalenses contra o coronavírus com mais de 5 anos até esta quarta-feira (20), exceto a aplicação da segunda dose da vacina Pfizer nos adolescentes de 12 a 17 anos. A vacinação será paralisada na quinta-feira (21) devido aos feriados de Tiradentes e São Jorge (23) e ponto facultativo (22) e retorna na próxima segunda-feira (25).

As vacinas Astrazeneca, Janssen e Coronavac estão disponíveis, assim como a Pfizer pediátrica, que é aplicada nas crianças de 5 a 11 anos. Nesta quarta-feira (20), a Ssecretaria disponibiliza 30 locais para a vacinação infantil – de 5 a 11 anos, das 8h às 17h. Para os gonçalenses com mais de 12 anos, 13 locais estão disponíveis, das 8h às 17h.

A secretaria informa que há falta da vacina Pfizer para a aplicação de segunda dose em adolescentes de 12 a 17 anos. Pelo levantamento da Coordenação de Imunização, são 67 gonçalenses que têm previsão de tomar este imunizante até esta quarta-feira (20). A secretaria fez o pedido da vacina ao Governo do Estado, mas ainda não há previsão de entrega. Os gonçalenses que estão com a segunda dose ou dose de reforço marcadas entre os dias 21 e 24 de abril, podem se imunizar a partir do dia 25 de abril, sem qualquer dano ao esquema vacinal.

São Gonçalo vacina com a quarta dose os idosos com mais de 80 anos que tenham mais de quatro meses de intervalo da dose de reforço (terceira dose). Para se vacinar, eles têm que apresentar o comprovante de vacinação com as três doses anteriores e a identidade. A secretaria pede para que a população chegue aos pontos de vacinação uma hora antes do término da aplicação da vacina para que o expediente termine no horário previsto.

Para a aplicação da primeira dose, as pessoas com mais de 18 anos precisam levar carteira de vacinação e cartão do SUS ou CPF. Os menores de 18 anos devem apresentar caderneta de vacinação, cartão do SUS ou CPF, identidade e ir acompanhado de uma pessoa responsável com mais de 18 anos.

Já para a segunda dose, é obrigatório apresentar documento de identidade e o comprovante de vacinação da primeira dose. Para a dose de reforço é necessário levar identidade e comprovante de segunda dose. Para a dose adicional e de reforço dos imunossuprimidos, o comprovante da segunda dose aplicada/dose adicional, identidade e o comprovante/laudo da doença imunossupressora, respectivamente. Para a quarta dose dos idosos com mais de 80 anos, é necessário apresentar identidade e comprovante das doses anteriores.

Os pais que não tiverem como levar os filhos menores de 12 anos para a vacinação devem fazer documento por escrito (pai ou mãe) para qualquer pessoa com mais de 18 anos levar a criança até o ponto de vacinação. Neste caso, o genitor que assinar a declaração também deve entregar um documento de identidade com foto para o responsável provar a autenticidade do consentimento. Os pais também devem prestar atenção no intervalo de vacinas. Caso a criança tenha tomado alguma outra vacina, deve-se esperar 15 dias para a vacinação contra o coronavírus.

Acamados – Para as crianças entre 5 e 11 anos, os responsáveis devem enviar e-mail para: vacina.acamados.sg@gmail.com para solicitar a vacinação em casa com as seguintes informações: nome, endereço, comorbidade ou deficiência permanente, motivo de ser acamado, idade e telefone para contato.

Balanço – Desde o início da campanha, a cidade vacinou 773.345 pessoas com a primeira dose e 22.270 com a dose única da Janssen. Ao todo, 686.025 pessoas foram imunizadas com a segunda dose. Com a dose de reforço estão vacinadas 344.050 pessoas e 4.665 idosos com mais de 80 anos com a quarta dose.

Confira público e quantidade de doses:

Idosos com mais de 80 anos – Quatro doses

Idosos com mais de 60 anos – Três doses

Adultos com mais de 18 anos – Três doses

Adultos com mais de 18 anos imunossuprimidos – Quatro doses

Jovens de 12 a 17 anos – Duas doses

Jovens de 12 a 17 anos imunossuprimidos – Três doses

Crianças de 5 a 11 anos – Duas doses

Adultos com mais de 18 anos que tomaram Janssen – Duas doses

Adultos com mais de 18 anos que tomaram Janssen e são imunossuprimidos – Três doses

Idosos com mais de 80 anos que tomaram Janssen – Três doses

Locais de vacinação infantil

Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto

Posto de Saúde Madre Thereza de Calcutá, Estrela do Norte

Posto de Saúde Wally Figueira da Silva, Rocha

Posto de Saúde Ana Neri, Gradim

Posto de Saúde Armando Leão, Morro do Castro

Posto de Saúde Santa Izabel, Santa Izabel

Posto de Saúde Josyandra de Moura Mesquita, Colubandê

Posto de Saúde de Vila Candoza

Posto de Saúde Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros

Posto de Saúde de Quinta Dom Ricardo

Posto de Saúde de Itaúna

Posto de Saúde Emílio Ribas, Sacramento

Posto de Saúde do Portão do Rosa

Posto de Saúde do Jardim Catarina

Posto de Saúde do Mutuá

Posto de Saúde Agenor José da Silva, Jardim Catarina

Posto de Saúde Luiz Paulo Guimarães, Lagoinha

Posto de Saúde Louis Pasteur, Guaxindiba

Posto de Saúde Roberto Silveira, Bom Retiro

Posto de Saúde Aníbal Porto, Monjolos

Posto de Saúde do Bandeirantes

Posto de Saúde Barbosa Lima Sobrinho, Porto da Pedra

Posto de Saúde de Almerinda

Posto de Saúde Juarez Antunes, Laranjal

Posto de Saúde Ary Teixeira, Bom Retiro

Posto de Saúde Doutel de Andrade, Maria Paula

Posto de Saúde Floriano Barbosa, Jardim Catarina

Clínica Gonçalense do Mutondo

Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal

Posto de Saúde Tancredo Neves, Luiz Caçador

Locais de vacinação para jovens e adultos

Polo Sanitário Dr. Washington Luiz, Zé Garoto

Polo Sanitário Dr. Hélio Cruz, Alcântara

Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro

Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Portão do Rosa

Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

Posto de Saúde Santa Izabel, Santa Izabel

PAM Coelho

PAM Neves

Clínica Municipal do Barro Vermelho

USF Bandeirantes

USF Vista Alegre

Clínica Gonçalense do Mutondo

Clínica da Família Dr. Zerbini, no Arsenal