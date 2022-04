Vereador do Rio apoia realização do carnaval de rua, que está proibido pela prefeitura

Um cartaz promovendo a realização do carnaval de rua nos bairros da Abolição e Piedade, no Rio, chamou a atenção. Na divulgação, o nome do vereador Waldir Brazão (Avante) consta como "apoio". Os desfiles de blocos estão proibidos pela Prefeitura do Rio.

Ao RJ2, da TV Globo, Waldir Brazão justificou: "Não é justo ter carnaval na Apoteose, ter carnaval fechado cobrando ingresso, milhares de pessoas, com ônibus sem máscara, tudo mundo sem máscara, com o processo vacinal lá em cima, e não ter bloco no subúrbio, onde já não tem nada. Eu não sou candidato esse ano, as pessoas me procuram e eu vou apoiar sim. Tudo que é parte da cultura, eu vou apoiar. Se não é para ter carnaval lá, não é para ter na Apoteose também. Não é um desrespeito ao prefeito, não. Ou faz para todos ou não faz para ninguém"", disse o parlamentar.

Vale lembrar que a Prefeitura do Rio cancelou a realização do carnaval de rua em 2022, com a alegação por falta tempo para estruturar a folia. Além disso, o outro motivo do cancelamento se deu pelo aumento dos casos de covid-19 no início do ano.