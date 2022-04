Netflix registra queda de 200 mil assinantes

A Netflix informou que perdeu 200 mil assinantes no primeiro trimestre de 2022, em comparação ao quarto trimestre de 2021. O serviço de streaming tinha 221.840 milhões de usuários até o fim do ano passado, e agora tem 221.640 milhões.

Segundo a Netflix, está é a primeira vez, em uma década, que a empresa registrou queda no número de assinantes. Além disso, existe uma estimativa de queda em cerca de 2 milhões de usuários. No entanto, a serviço de streaming fechou o trimestre com US$ 7,87 bilhões de receita.

Entre os motivos para a queda de assinantes estão: concorrência de outros serviços de streaming, fim das atividades na Rússia - por conta da invasão à Ucrânia - e o compartilhamento de senhas com outros usuários.