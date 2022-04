Gaviões da Fiel levará Bolsonaro gay para desfile de carnaval

A Gaviões da Fiel, tradicional escola de samba de São Paulo, levará ao desfile de carnaval deste ano uma sátira de Jair Bolsonaro. Entretanto, o presidente da República será representado como uma pessoa gay.

A escola irá apresentar o enredo "Basta!", onde a agremiação vai abordar temas como o racismo, o fascimo e os preconceitos na sociedade brasileira. O escolhido para interpretar o Bolsonaro gay foi o carioca Neandro Ferreira, de 55 anos.

“Quero levantar a avenida, fazer com que o povo brasileiro acorde, mas que também celebre a vida. A gente tem que protestar, ir pra rua. Saí do Brasil em 1985, por conta das expectativas, volto agora e quero dar alegria ao povo, para que ele tenha expectativa, esperança, com todos fazendo a sua parte.”, disse o intérprete.