Conselho de Ética da Câmara notifica Gabriel Monteiro, que não é encontrado no seu gabinete

O vereador Gabriel Monteiro foi notificado pelo Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio nesta terça-feira (19). No entanto, não foi encontrado no seu gabinete naquele órgão. O assunto, dessa vez, é sobre uma representação no conselho que pode levar à cassação do mandato dele.

Segundo a TV Globo, Gabriel Monteiro foi procurado no seu gabinete por um procurador-geral da Câmara do Rio, mas o parlamentar não estava. Além disso, um assessor tentou contato e não teve retorno. O conselho tentará notificar o parlamentar até a próxima segunda-feira. Caso ele não responda, será publicado, na terça-feira, uma notificação no Diário Oficial da Casa.

Gabriel Monteiro é acusado, pelo Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio, de estupro, assédio sexual e de forjar vídeos para a internet.