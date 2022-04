Embarcação pega fogo na Ilha do Japonês, em Cabo Frio

Uma embarcação pegou fogo no entorno da Ilha do Japonês, em Cabo Frio, na manhã desta terça-feira (19). De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco pessoas foram resgatadas com queimaduras.

Uma família estava presente na lancha quando as chamas começaram. O acidente aconteceu por volta de 12h e lançou uma fumaça escura muito grande.

A família pulou na água, porém acabaram se queimando. Os bombeiros realizaram os primeiros socorros e levaram as vítimas para o Hospital Central de Emergências de Cabo Frio.

Participaram do resgate o Corpo de Bombeiros, a Guarda Marítima e a Marinha, e o estado de saúde das vítimas ainda não foi revelados.