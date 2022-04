Dia da Terra: Cedae doa 3 mil mudas para ação em Cachoeiras de Macacu

Em ritmo de comemoração ao Dia da Terra, a Cedae, por meio do programa Replantando Vida, doará 3 mil mudas para ação socioambiental promovida pela ONG SOS Vida Silvestre, em Cachoeiras de Macacu, nesta terça-feira (19/04).

Realizada em parceria com o Instituto Baía de Guanabara, o Subcomitê Leste da Baía de Guanabara e a Secretaria de Meio Ambiente de Cachoeiras de Macacu, a atividade contará com a participação de cerca de 50 alunos da rede municipal, que irão ajudar com o plantio de 1 mil mudas que serão doadas para a recuperação da mata ciliar e de uma nascente da área. As outras 2 mil mudas restantes serão usadas para ações de educação ambiental na região e distribuição aos produtores rurais locais.

Entre as espécies doadas estão aroeira, araçá, cabeludinha, pau jangada, pau viola, angico e jacarandá. As mudas foram cultivadas nos sete viveiros florestais mantidos pela Cedae, que têm capacidade de produzir 1,8 milhão de mudas por ano de 254 espécies nativas da Mata Atlântica, das quais 40 estão ameaçadas de extinção. O trabalho ambiental - da produção ao plantio - é feito por apenados que integram o programa Replantando Vida, parceria entre a Companhia e a Fundação Santa Cabrini (FSC).

Somente em 2022, o Replantando Vida já viabilizou a doação de cerca de 85 mil mudas para mais de 32 municípios do Estado do Rio de Janeiro.