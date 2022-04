WhatsApp cria nova regra para reencaminhamento de mensagem, veja!

O WhatsApp vem criando novidades de diversos tipos. Depois de permitir apagar mensagens para todos em uma conversa e outros serviços, o aplicativo de mensagens agora resolveu limitar o número de reenvios de mensagens no aplicativo. Ao invés de o usuário conseguir reenviar a mesma mensagem para cinco pessoas ou grupos ao mesmo tempo como ocorria antes, agora o usuário só conseguirá enviar a mensagem para um grupo ou pessoa de cada vez. Com isso, o programa pretende impedir que a propagação de notícias notícias falsas (ou desinformação) cresça. A nova medida entrou em vigor nesta semana.

Vale lembrar que o WhatsApp resolveu, em uma decisão conjunta com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), evitar a desinformação nas eleições deste ano, diferente do que ocorreu em 2018, quando as fake news chegaram em seu ápice, com diversos candidatos inventando mentiras sobre outros e espalhando estas em grupos de aplicativos de mensagem. A desinformação alcançou um número grande de pessoas pelo aplicativo de mensagens, principalmente nos grupos, e a ideia é evitar que isso se repita neste ano.

Inclusive, segundo o G1, o WhatsApp deve lançar uma ferramenta para que as pessoas consigam manusear vários grupos em um espaço, o projeto deve se chamar Whatsapp Comunidades, mas só deverá ser implementado após as eleições, visando evitar as fake news.

As mensagens compartilhadas em diversos grupos continuarão sendo marcadas como "encaminhada com frequência" para que as pessoas vejam que aquilo foi compartilhado de forma demasiada, como já vem ocorrendo com mensagens na plataforma online.