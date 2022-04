Veículos abandonados são removidos para depósito público em São Gonçalo

Durante o feriado prolongado da última semana, a Secretaria de Ordem Pública, por meio da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas, com apoio da Secretaria de Transportes, realizou uma ação para vistoriar ferros velhos e remover veículos abandonados pelas vias públicas de São Gonçalo. Na Rua Guilherme dos Santos Andrade, no Mutondo, dois veículos que estavam abandonados na calçada de uma loja de autopeças usadas foram removidos para o depósito público.

As ações contaram com o auxílio de um caminhão e um reboque, para remoção dos veículos que estavam abandonados na via pública. As carcaças foram recolhidas e encaminhadas para depósito no bairro Estrela do Norte. A operação também contou com apoio da Guarda Municipal.

Espaço Raul Veiga - O Espaço Raul Veiga, maior centro comercial da cidade, no Alcântara, recebeu ações fiscalizatórias durante todo o feriado prolongado, sendo verificada a utilização das novas barracas licenciadas pelo poder público.

O subsecretário de Fiscalização de Posturas, Rogério Abreu, disse que as ações no espaço foram intensificadas e continuarão sendo realizadas ao longo dos próximos dias.