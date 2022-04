Apartamentos em Marambaia são vistoriados por famílias sorteadas

A Prefeitura de São Gonçalo, por meio das secretarias municipais de Habitação e de Gestão Integrada e Projetos Especiais, já começou a vistoria dos apartamentos dos condomínios Campo Belo I e II, em Marambaia. Os empreendimentos fazem parte do programa Casa Verde e Amarela e foram sorteados para os moradores no último dia 31 de março. São 500 unidades que vão abrigar cerca de 2 mil pessoas.

O secretário de Habitação, Pedro Pericar, acompanhou algumas famílias na vistoria e disse estar ansioso para que todos recebam as chaves e possam se mudar. “Esses empreendimentos estão trazendo para muitos gonçalenses a oportunidade de ter a primeira casa própria. Isso faz com que a gente promova o direito à moradia, sem falar na geração de emprego em uma obra desse porte”, disse.

O pequeno Daniel, da família Souza, estava encantado com o parquinho do condomínio, e seu pai, o chaveiro Jailson, de 34 anos, não parava de repetir com um sorriso no rosto: “É a nossa casa, meu filho, agora a gente vai morar aqui”.

“Nós moramos de aluguel, estamos há bastante tempo aguardando essa oportunidade”, disse Caroline Santos Souza, de 28 anos.

Para outra família, o apartamento recebido será a chance de um recomeço. Juliana Almeida, de 28 anos, mãe de Ana Luiza, de 11 anos, e de Bela, de 1 ano, perdeu a casa nas fortes chuvas que atingiram o município em fevereiro.

“Eu morava em Neves, mas perdi minha casa por causa das chuvas. A Defesa Civil interditou minha casa porque corre o risco de cair. Desde então, eu fico na casa da minha mãe, da minha sogra. Mas, agora, é uma felicidade muito grande saber que tenho um lar para vir com a minha família”, disse.

Um evento será agendado para a entrega das chaves e a marcação da mudança. As 500 unidades habitacionais, divididas em 25 blocos, serão entregues com área de lazer, tratamento de esgoto, salões de convivência, quadra poliesportiva e vagas de estacionamento.

Próximo aos empreendimentos, uma creche com capacidade para atender a mais de 300 crianças, está na fase final da construção. O estabelecimento de ensino, que fica localizado a cerca de 300 metros dos condomínios, terá salas de aula, banheiros, salas de descanso e de recreação, anfiteatro, biblioteca, refeitório, pátio coberto e playground.

Quem tiver interesse em se inscrever no programa habitacional precisa estar com os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico). “O governo federal, através do CadÚnico, envia para a Prefeitura a lista das pessoas que estão aptas a participar do programa. A partir disso, nós fazemos contato com cada um. Por isso, é importante que eles mantenham o telefone atualizado. Não conseguimos contato com muitas pessoas porque o número muda. E essa pessoa acaba ficando sem a oportunidade do sorteio”, disse Gabriela Almeida, responsável técnica social da Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe).

Mulheres responsáveis pela família, pessoas com deficiência e pessoas dependentes do aluguel social ou com a casa interditada fazem parte dos critérios nacionais do programa. Já os critérios municipais são famílias com pessoas com alguma doença crônica incapacitante de trabalho, residentes no município há mais de 5 anos ou que recebam aluguel social.