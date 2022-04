Programa Criança Feliz celebra Dia Nacional do Livro Infantil em Itaboraí

Em comemoração ao Dia Nacional do Livro Infantil, celebrado nesta segunda-feira (18/04), a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDS), por meio do Programa Criança Feliz, promoveu uma oficina de contação de histórias nas unidades da Reta e de Ampliação do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS).

A contação de história do livro "Cachinhos dourados e os três ursos", ministrada pela assistente social do CRAS da Reta, Rosiane Mello, foi destinada para as crianças atendidas pelo Criança Feliz. O programa visa apoiar e acompanhar o desenvolvimento infantil integral na primeira infância (de 0 a 6 anos de idade) e facilitar o acesso da gestante, das crianças e de suas famílias às políticas e aos serviços públicos que necessitam.

O secretário municipal de Desenvolvimento Social, Marcos Araújo, agradeceu a parceria com a Secretaria Municipal de Educação, pelos livros cedidos, que foram entregues a todas as crianças que participaram da contação de história, com diversos títulos.

"Incentivar a leitura é uma das melhores coisas que se pode fazer a uma criança. O Programa Criança Feliz hoje dá um passo muito importante na integração com o CRAS, sempre buscando fortalecer os vínculos familiares e proteger a primeira infância", afirmou o secretário.