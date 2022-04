Coldplay anuncia novos shows no Rio e em São Paulo

A banda Coldplay anunciou, na tarde desta segunda-feira (18), que fará shows extras em outubro de 2022 no Brasil, sendo eles no dia 12 no Rio e no dia 18 em São Paulo.

A banda já tinha shows com ingressos esgotados no Rio no dia 11 de outubro e em São Paulo nos dias 15 e 16 de outubro. Além disso, eles também serão atração principal do Rock in Rio no dia 10 de setembro.

As apresentações fazem parte da turnê "Music Of The Spheres World Tour", do último álbum lançado em outubro do ano passado. A venda para o público geral das datas extras começa no dia 20 de abril no site Eventim.