São Gonçalo solicita nova remessa da vacina Pfizer

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo informa que há falta da vacina Pfizer para a aplicação de segunda dose em adolescentes de 12 a 17 anos. Pelo levantamento da Coordenação de Imunização, são 67 gonçalenses que têm previsão de tomar este imunizante até a próxima quarta-feira (20). A Secretaria fez pedido das vacinas ao Governo do Estado, mas ainda não há previsão de entrega.

As vacinas Astrazeneca, Janssen e Coronavac estão disponíveis, assim como a Pfizer pediátrica, que é aplicada nas crianças de 5 a 11 anos.

Com exceção da segunda dose da Pfizer para os adolescentes, São Gonçalo vacina todos os gonçalenses contra o coronavírus com mais de 5 anos. Nesta semana, o serviço segue até quarta-feira (20). Na quinta-feira (21), feriado de Tiradentes; sexta-feira (22), ponto facultativo; e sábado, feriado de São Jorge; não haverá vacinação. A vacinação será retomada no dia 25 de abril.