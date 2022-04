Mulher é presa ao negociar venda de rins nas redes sociais

A polícia venezuelana prendeu, no último sábado (16), uma mulher acusada de doação com fins lucrativos". A suspeita, segundo as investigações, ofereceu através de uma rede social um rim humano por US$ 20.000.

De acordo com as informações, não é de hoje que circulam denúncias de venda de órgãos por meio do Facebook (Marketplace).

A promotoria do país está investigando se existe uma "rede criminosa" por trás desse tipo de publicações.

"Depois de publicações em que oferecia um rim ilegalmente no valor de US$ 20.000 através do *Marketplace*... foi determinada a localização de uma das pessoas que realizada este tipo de oferta e foi possível verificar em seu telefone o conteúdo da publicação", disse no Twiter o procurador o procurador-geral Tarek William Saab.

Segundo William Saab, a detida responderá por "doação com fins lucrativos".