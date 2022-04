Ciclista morre após ser atropelada por motorista embriagada

Uma jovem de 24 anos morreu na noite da última sexta-feira (15) em Vitória, no Espírito Santo, após ser atropelada por uma motorista embriagada. A jovem, identificada como Luísa Lopes, andava de bicicleta em uma avenida quando foi atropelada pela condutora Adriana Felisberto Pereira, de 33 anos.

Em um vídeo, a condutora conta como o caso aconteceu, mas frisando que precisa do carro para trabalhar. Adriana também se recusou a fazer o teste do bafômetro no local e disse que misturou cerveja com um remédio. “Eu tenho (consciência do que acabou de provocar). Quero meu carro pra trabalhar e olha como meu carro está. Eu estourei a cabeça dela porque ela passou na minha frente”, afirmou Adriana, com a voz arrastada.

Luísa Lopes era modelo e estudava Oceanografia. Adriana foi levada para a delegacia, onde passou a noite. Ela deixou a unidade após pagar uma fiança de R$ 3 mil.