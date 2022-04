Estabelecimento é multado por publicidade irregular no Tribobó, em SG

As ações de fiscalização para a remoção e apreensão de publicidade irregular fixada em postes de iluminação, viadutos e passarelas no município de São Gonçalo continuam sendo realizadas pela Secretaria de Ordem Pública, por meio da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas. Na manhã deste sábado (16), uma equipe multou um mercado atacadista, na Rua Visconde de Santarém, em Tribobó, pela infração do Código de Posturas (Art. 205 inciso IV), que proíbe a prática na cidade.

O estabelecimento foi autuado por pendurar faixas de propaganda irregular na passarela da RJ-104 (antiga Rodovia Amaral Peixoto), na altura do bairro Tribobó. O mercado foi multado em 80 Ufisg (R$ 3.317,60).

O subsecretário de Fiscalização de Posturas, Rogerio Abreu, contou que as atividades irão continuar sendo realizadas diariamente pelas equipes da pasta.

“Estamos fiscalizando todo o município de São Gonçalo para que ações como esta sejam penalizadas e o Código de Posturas seja respeitado pela população. O objetivo é garantir ordenamento e melhorar os pontos de acessos ao município, retirando toda a poluição visual”, afirmou o subsecretário.

Multas – Nos três primeiros meses deste ano, a secretaria aplicou cerca de 200 multas por materiais espalhados por vias públicas. Desse total, 50 delas foram aplicadas em empresas por fixação de publicidade irregular em locais públicos.