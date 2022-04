Supermercado é alvo de saqueadores em Inhaúma, no Rio (vídeos)

Um supermercado de Inhaúma, na Zona Norte do Rio, foi saqueado por diversas pessoas, na noite do último sábado (16). Em um dos vídeos que circulam nas redes sociais, diversos saqueadores entraram e saíram do estabelecimento com vários produtos. Em outro, uma pessoa mostrou o cenário de verdadeiro caos, com muitas mercadorias espalhadas pelo chão.

A Polícia Militar foi acionada às 20h para verificar a ocorrência. Os agentes estão ouvindo testemunhas para entender o que realmente aconteceu. Ninguém foi preso até o momento.