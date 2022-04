São Gonçalo promove reestruturação das unidades de Saúde

Cinco unidades de saúde estão passando por obras, reformas e adequações. A grande construção – que é a Policlínica do Alcântara, no bairro Vila Três – tem previsão de ser entregue no início do segundo semestre deste ano, assim como o novo prédio do Posto de Atendimento Médico (PAM) Neves. Três postos de saúde, no Porto da Madama, Santa Luzia e Boaçu, que estão sendo revitalizados, devem ser entregues nas próximas semanas.

Após as conclusões dessas obras, outras unidades de saúde serão beneficiadas, assim como seis academias da saúde e hospitais municipais. As intervenções fazem parte da reestruturação que passa toda a área de saúde da cidade, que terá nova clínica gonçalense, clínica oftalmológica, centro de imagem e hospital municipal.

A primeira unidade que deve ser entregue é o Posto de Saúde de Santa Luzia. Todas as adequações internas e a climatização já estão prontas, faltando apenas a revitalização da área externa. O posto recebeu pisos novos, pintura, adequações gerais e de acessibilidade e revisão elétrica – tudo conforme as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa): a RDC 50, que diz respeito aos ambientes e a NBR 9050, sobre acessibilidade.

O próximo a ser entregue será o Posto de Saúde Doutor Robert Koch, no Porto da Madama e, por último, entre as unidades básicas de saúde, o Posto de Saúde Mahatma Gandhi, no Boaçu. Os dois também passam pelas mesmas adequações de Santa Luzia e estão na fase interna das obras. Além desses, outros 17 postos de saúde serão revitalizados ainda este ano.

As obras do novo prédio do PAM Neves, que fica ao lado do atual ponto, têm previsão de serem finalizadas até julho deste ano. A estrutura, que está sendo preparada para receber o segundo pavimento, vai dobrar a capacidade de atendimento da unidade de saúde, que hoje conta com cinco consultórios e passará a ter dez, além de salas de espera, vacina, curativo, regulação e realização de exames.

O novo espaço do PAM Neves terá dois pavimentos e seguirá todas as normas técnicas do Ministério da Saúde, incluindo a acessibilidade. Enquanto a obra não fica pronta, o PAM Neves continua funcionando normalmente, sempre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A Policlínica do Alcântara, no bairro Vila Três, atenderá diferentes especialidades. As obras internas de divisão dos espaços com adequações e estruturação estão avançadas. O espaço vai contemplar, além de diferentes especialidades médicas, centro de imagem, centro ortopédico com fisioterapia, centro de especialidades odontológicas, polo de ostomizados e outro de Infecções Sexualmente Transmissíveis/Aids (ISTs/Aids).

A policlínica também vai abrigar os profissionais e os serviços oferecidos no Posto de Atendimento Médico (PAM) de Alcântara. Com dois pavimentos, localizada a Rua Nestor Pinto, em Vila Três, o local tem previsão de ter 19 consultórios de especialidades, salas de serviços e estruturas administrativas.