Rodrigo Mussi, do BBB 22, segue se recuperando e inicia fisioterapia

O ex-participante do "BBB 22" Rodrigo Mussi continua se recuperando do grave acidente de carro que sofreu no mês passado. O 'ex-brother' continua internado na UTI, mas já deu início ao tratamento de fisioterapia neste sábado.

"Hoje, o Rodrigo está mais calmo e mais ativo. No quarto, já iniciou alguns exercícios com fisioterapeuta dobrando e esticando as pernas, braços e etc. Novamente, os médicos afirmaram que o caso do Rodrigo é um milagre. Amanhã vou atualizar a todos com detalhes e informações inéditas", disse Diogo, irmão de Rodrigo, através das redes sociais.

Rodrigo sofreu um traumatismo craniano e também uma fratura exposta. Ele já passou por três cirurgias. Também já foi iniciado o processo de extubação, que deve ser concluído nos próximos dias.