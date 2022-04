SVNIT realiza ato com vigilantes da Golden Rio em Maricá

Com salários atrasados, os vigilantes da Golden Rio que prestam serviços nos postos da Prefeitura de Maricá realizaram, na manhã desta sexta (15), um ato para exigir o pagamento do vencimento do mês corrente. A diretoria do Sindicato dos Vigilantes de Niterói e Regiões organizou a manifestação.

Um representante da empresa esteve presente e disse que o atraso no pagamento dos salários, que vem acontecendo desde setembro do ano passado, é decorrente de ação judicial que, mensalmente, bloqueia parte da fatura paga pelo município.

“O representante se comprometeu de que os salários serão pagos até quarta-feira da próxima semana (dia 20/04). A empresa vai firmar esse compromisso colocando no papel. Se o salário não cair na conta, haverá paralisação”, disse o presidente do SVNIT, Cláudio Vigilante.

Para garantir o pagamento do salário desse mês, bem como o depósito sem atrasos nos próximos meses e o parcelamento da multa por atraso nos vencimentos dos próximos meses, o representante da Golden Rio entregou um ofício à diretoria do Sindicato com tais compromissos.

“Se esses compromissos não forem cumpridos, os trabalhadores já decidiram pela greve. A empresa recebeu esse voto de confiança até quarta. E, se a greve for acontecer, o sindicato vai estar ao lado do vigilante dando todo o suporte necessário”, concluiu Cláudio. Até o fechamento dessa edição, ninguém da empresa havia sido localizado para falar sobre a situação.