Faetec tem vagas remanescentes para cursos de qualificação profissional

Os candidatos que perderam o prazo de inscrição ou que não foram sorteados para fazer um curso profissionalizante da Faetec na última seleção podem reacender o status de esperança. Isso porque estão sendo disponibilizadas vagas que não forem preenchidas no edital “Qualifica Mais Emprega Mais” do programa 'Novos Caminhos'. O prazo de matrícula segue aberto até o dia 20 de abril.

É necessário que o candidato procure uma unidade de seu interesse para verificar a disponibilidade de vagas. O aproveitamento de oferta vai obedecer aos requisitos estabelecidos no edital e seguirá o critério de ordem de chegada dos interessados na unidade de ensino do curso pretendido.

Os cursos têm entre 160 e 200 horas. Entre as oportunidades estão Auxiliar Pedagógico, Promotor de Vendas, Microempreendedor Individual, Porteiro e Vigia, Almoxarife, Cuidador de Idoso, Salgadeiro, Balconista de farmácia, Auxiliar de Cozinha, Pintor de Automóveis, Cuidador Infantil e Operador de Empilhadeira.

Para se candidatar aos cursos profissionalizantes é preciso ter a idade mínima entre 16 e 18 anos, de acordo com a exigência de cada curso. A escolaridade também varia, de acordo com a qualificação escolhida, podendo ser apenas o Ensino Fundamental I completo. As aulas começam na segunda-feira, dia 2 de maio.