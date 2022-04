Bombeiros resgatam jovem que teve casa destruída em deslizamento de pedras

Um deslizamento de pedras destruiu uma casa, na manhã deste sábado (16), no Sampaio, na Zona Norte do Rio. Um jovem de 18 anos foi resgatado. O trabalho do Corpo de Bombeiros durou mais de seis horas para retirar a vítima do local.

Os bombeiros foram acionados por volta das 5h. A casa onde o jovem foi resgatado ficou totalmente destruída. Além disso, a Defesa Civil interditou outras duas casas vizinhas pelo risco de rolamento de outras pedras.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, acompanhou o trabalho do Corpo de Bombeiros.