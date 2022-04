Corpos que foram encontrados na Baía são dos pescadores desaparecidos em SG

A Polícia Civil confirmou que os corpos achados durante a tarde da última quinta-feira (14), na Baía de Guanabara, perto de Niterói, pertencem aos pescadores que sumiram em São Gonçalo. Eles estavam desaparecidos desde terça-feira (12), quando foram vistos saindo pra pescar no Gradim em São Gonçalo.

São eles Jordan Ramos do Nascimento de 64 anos, Cléber Luís Gomes e último a ser encontrado foi Vanderlei da Silva Azevedo, que foi encontrado nesta sexta-feira (15), também na Baía de Guanabara, porém na altura da Ilha do Pontal.

Os destroços de sua embarcação foram achados por outros pescadores na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, na quinta-feira (14). Os corpos já foram liberados pelo IML de Niterói.

Durante esta sexta-feira (15), familiares e amigos se despediram de Jordan Ramos, o primeiro pescador que foi encontrado. Seu enterro aconteceu pela manhã, no Cemitério São Miguel em São Gonçalo. Já Cléber Luís Gomes, seu enterro será no sábado (16), a família não falou sobre o horário do enterro.

Os três foram vistos juntos, uma última vez na terça-feira (12), por volta das 17h, ao saírem de São Gonçalo para irem pescar na Baía. Porém no dia seguinte, foram encontrados apenas os destroços das embarcações perto da Ilha do Governador. Alguns pescadores acreditam que uma possível colisão aconteceu. Uma embarcação maior teria batido no barco dos três amigos.

A Polícia Civil se encontra investigando o caso, o barco usado será enviado para a perícia assim que tirarem ele do mar.