Buracos em avenida de Itaboraí trazem dor de cabeça aos moradores

Moradores da Avenida Chico Mendes, em Itaboraí, passam diariamente um grande sufoco para conseguirem sair de suas casas para o trabalho ou outras atividades devido ao péssimo estado de conservação do local onde moram. Nem mesmo o fato de a rua pertencer a dois bairros é suficiente para que ela receba atenção do poder municipal.

Localizada entre os bairros Manilha e Vila Brasil, a avenida serve como passagem para outros bairros de Itaboraí, mesmo assim a condição da rua traz dores de cabeça aos moradores, que precisam recorrer a recursos próprios para amenizar o problema, como colocar aterro nos buracos espalhados pelo local.

Morador da rua há cerca de 10 anos, o mecânico João Paulo conta que foi feita uma sondagem para levar asfalto para a rua, mas depois ninguém voltou ao lugar.

"A rua está toda ruim. Ali mais pra frente tem lugar que você passa e corta o carro todinho, porque tem um monte de pedra que fica no meio da rua. É prejuizo na certa. Vieram aqui para fazer uma sondagem para colocar asfalto, mas até hoje não voltaram mais. Isso é só pra enganar o povo.", desabafou Paulo.

Rua está intransitável | Foto: Layla Mussi

Flávio Duarte mora há apenas alguns meses na rua, mas já está tendo problemas com o novo endereço. Apesar disso, diz que já está acostumado porque é uma situação que diz ver em grande parte do município.

"Eu não posso falar muito porque cheguei aqui tem pouco tempo, mas essa situação é geral. Eu moro há mais de 30 anos em Itaboraí e é uma situação que não muda, entra governo, vem eleição, prometem as coisas, tapam o sol com a peneira colocando uns entulhos e aterrando uns buracos, mas depois volta a ficar tudo do mesmo jeito e ninguém aparece.", reclamou o pedreiro.

Questionada, a Prefeitura informou que "Seguindo o cronograma previsto, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSERP) continua avançando diariamente com obras, pavimentação e manutenção para todos os distritos do município. A SEMSERP destaca que a localidade citada está incluída no planejamento, já tendo iniciado diversas ações de melhorias na infraestrutura desde o início da gestão na região, como patrolamento, operação tapa-buraco, drenagem, iluminação e demais serviços."