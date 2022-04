Projeto “Lidera Mulher” tem novo espaço de exposições em SG

Criado com a ideia de consolidar formalmente muitos negócios chefiados por mulheres, o Projeto Lidera Mulher, desenvolvido pela Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, ampliou seu método de atuação na cidade. Agora, além do Espaço Lidera Mulher no Partage Shopping – local elaborado para dar mais visibilidade aos trabalhos das empreendedoras -, o projeto também conta com um novo espaço de exposição no Pátio Alcântara.

“O novo espaço tem sido um ótimo incentivo para as empreendedoras do projeto. Além disso, o Espaço Lidera Mulher dá a oportunidade para as empreendedoras divulgarem e ampliarem ainda mais seus trabalhos e, com isso, melhorarem sua fonte de renda. Nosso objetivo é auxiliar essas mulheres para que ela possam ter independência econômica”, afirmou a subsecretária Ana Cristina da Silva.

Inaugurado no Dia Internacional das Mulheres, durante a programação preparada pela subsecretaria do Mês da Mulher, o novo espaço de exposição fica no L1 do Pátio Alcântara e funciona todos os dias das 9h às 21h. No local é possível encontrar roupas, bolsas, objetos de decoração, entre outros itens, feitos por mulheres empreendedoras que participam do projeto.

Além de ser um local para exposição, são realizadas rodas de conversas com temáticas que fazem parte do cotidiano das mulheres que procuram o projeto em busca de sua autonomia financeira.

O projeto, que conta com parceria do Sebrae, já formou centenas de mulheres. Atualmente, 47 mulheres estão participando das aulas de capacitação, que acontecem semanalmente no Espaço Mais Conhecimento, cedido pelo Partage Shopping. A qualificação foi planejada com objetivo de ampliar os conhecimentos das participantes referentes ao empreendedorismo feminino, onde são abordados temas como formalização, administração e planejamento de negócios, técnicas de vendas e uso das mídias sociais. Novas turmas serão anunciadas nos próximos meses pela Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres.

Serviço:

O Espaço Lidera Mulher no Pátio Alcântara, que fica na Rua Carlos Gianelli, s/n, em Alcântara, funciona todos os dias, das 9h às 21h.

O Espaço Lidera Mulher no Partage Shopping, que fica na Av. Presidente Kennedy, 425, no Centro, funciona de terça a domingo, das 13h e 20h.