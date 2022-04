Secretaria de Conservação realiza limpeza e reparos após chuvas em SG

Após as chuvas intensas na cidade de São Gonçalo, que tiveram início na noite da última quinta-feira (14) e se estenderam até a manhã deste feriado de Sexta-feira Santa (15), logo nas primeiras horas do dia as equipes da Secretaria de Conservação foram às ruas para providenciar limpeza, bem como realizar podas e reparos emergenciais em vários pontos do município.

A combinação de ventos fortes e grande volume de chuva ocasionou obstruções em galerias de águas pluviais, além da queda de galhos de árvores. O lixo deixado nas ruas fora dos horários de coleta contribuiu para agravar o problema.

“ Nossas principais demandas nesta manhã foram as desobstruções que tivemos que realizar, em muitos casos, devido ao lixo depositado de forma irregular, que a chuva acaba levando para bueiros e bocas de lobo, provocando entupimentos nas galerias. Também realizamos remoções de galhos de árvores que caíram com a força do vento”, disse o secretário de Conservação, Edson Leal.

Equipes dos Departamentos de Conservação e Obras da cidade foram distribuídas para atender às demandas que surgiram em vários pontos do município, realizando trabalhos nos bairros Centro, Mutuaguaçu, Boa Vista, Água Mineral, Paraíso, São Miguel, Nova Cidade, Laranjal, Pacheco e Vista Alegre.

Além dos serviços de remoções e limpeza, foram realizados reparos emergenciais nos chamados pontos de fuga, onde devido ao grande volume de água, acontece a ruptura de tubulações, que acabam até mesmo atingindo a pavimentação das vias onde passam. Nos reparos, é feita a substituição das manilhas para que o problema não volte a ocorrer e o escoamento das águas aconteça.