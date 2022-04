Casa de Cultura Itaboraí inaugura espaço para mostras de artistas locais

Duas exposições simultâneas. Os visitantes da Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres, no Centro, podem conferir até o dia 7 de maio, a exposição do Museu do Roadie JB, para os amantes de uma boa Música Popular Brasileira (MPB). E ainda a exposição que relembra a vida e carreira do cantor e compositor Bira Alma Reggae, que deu nome ao novo espaço da casa, a Sala do Artista Local, inaugurada na noite desta quarta-feira (13/04).

O gestor da Casa e subsecretário de Cultura, Alan Mota, falou do sentimento especial de poder inaugurar uma sala em homenagem a Bira Alma Reggae e ainda da Casa abrigar uma exposição do Museu do Roadie JB.

“O Bira sempre foi muito alegre, sempre que o encontrava era com um sorriso no rosto. Essa nova sala será um lugar para dar espaço e voz para os artistas locais. A exposição do JB conta com peças coletadas há mais de 30 anos, tão raras e preciosas. Seu laço é de fraternidade com os artistas com quem trabalha”, destacou Alan.

Bira Alma Reggae surgiu na cena musical de Itaboraí e se tornou um dos grandes nomes de reggae do país. Dentre os itens expostos, estão cartazes, fotos, instrumentos, discos e figurinos. A sala abrigará sempre o trabalho de algum artista da cidade em cartaz, mesmo quando o salão principal da Casa estiver ocupado com alguma exposição visitante, através das diversas parcerias da instituição com museus, centros de memória e universidades.

“Estamos aqui para abraçar todos os fazedores de cultura da cidade. Esse novo espaço também é uma forma de dar oportunidade para quem nunca conseguiu expor suas obras e trabalhos”, disse o secretário municipal de Cultura, Roberto Costa.

Sentindo-se feliz e honrado, um dos sete filhos de Bira Alma Reggae, Odara Rodrigues, de 31 anos, contou da sua alegria, juntamente com sua família presente, de receber essa homenagem. “A maior riqueza que meu pai me deixou foram os seus amigos, que me abriram muitas portas. Vamos celebrar e relembrar meu pai, um grande homem e artista, que tive o prazer de trabalhar junto musicalmente”, comentou Odara, ressaltando que Bira completou nove anos de falecido no último dia 4 de abril.

Já a exposição do Museu do Roadie JB é uma verdadeira celebração da música, que traz à cidade, o material coletado ao longo de décadas pelo roadie José Bonifácio, o popular JB. A mostra, que ocupa o salão principal da Casa de Cultura, inclui itens raros dos vários artistas da música brasileira com quem JB já trabalhou e ainda trabalha. Dentre eles, o cantor e compositor Geraldo Azevedo; Elba Ramalho e Alceu Valença.

No meio artístico, roadies são os técnicos e o pessoal de apoio, que montam palco, cenários, iluminação, equipamentos, além de colaborar na produção de shows e eventos. JB é roadie de Geraldo Azevedo há mais de 30 anos.

“Essa exposição é uma mostra de uma coleção guardada com muito carinho. É a segunda vez que venho a esta Casa, a primeira como visitante e agora como expositor. A Casa é muito bonita e merece todo o respeito do público e do artista que vem expor aqui”, falou JB, de 54 anos.

O público presente contou com uma “canja musical”, com canções de MPB e composições de Bira Alma Reggae, pelas vozes de Odara Rodrigues e Dawson Nascimento, filho e irmão de Bira, respectivamente, e ainda o amigo Nancy Ribeiro.

A exposição do Museu do Roadie JB ficará em cartaz até o dia 7 de maio, com entrada gratuita e aberta ao público de terça a sábado. Informações e agendamentos para grupos devem ser realizadas pelo WhatsApp (21) 98958-8727. A Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres fica localizada na Praça Marechal Floriano Peixoto, 303, Centro de Itaboraí.