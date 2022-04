Crianças recebem Cantata de Páscoa no Hospital Infantil Darcy Vargas

Para celebrar a Páscoa, as crianças de três alas do Hospital Infantil Darcy Vargas, no Zé Garoto, receberam a presença do grupo "Ministério Palhaço Alegria", na tarde desta quinta-feira (14). A Cantata de Páscoa, oferecida pela unidade, levou alegria e diversão para cerca de 15 crianças. A atração cultural percorreu as salas de atendimento levando melodias, através de violão, saxofone e voz.

Os pequenos que estavam nas alas da enfermaria, sala amarela, Centro de Terapia Intensiva Pediátrica e as que aguardavam atendimento médico foram presenteadas pelo grupo.

A diretora geral da unidade, Luciana Coelho, disse que o objetivo dessas ações visam levar mais alegria para as crianças que precisam de atendimento hospitalar.

"Essas crianças que estão na unidade estão longe de suas famílias e, com essas atitudes, nós trazemos um pouco de carinho, acalento para as famílias e as crianças. Sempre buscamos fazer essas ações para poder oferecer aos pequenos momentos de alegria", afirmou a diretora.

A mãe do pequeno Benjamim Lucas, de apenas um mês de nascido, Bruna Mathias, contou que a iniciativa da unidade pôde acalmar o coração das mães.

"Achei muito importante essa iniciativa. Principalmente para acalmar o coração das mães e trazer alegria para os pequenos. Apesar do meu filho ser bem pequenininho, consigo ver a alegria no rosto deles. Isso é muito gratificante para as mamães e os filhos", disse Bruna.