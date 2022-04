Vivendo um sonho: idoso de 103 anos recupera audição

Leslie Hodgson, de 103 anos, manteve um sonho na sua vida: recuperar a audição, perdida há 10 anos. O idoso conseguiu realizar o objetivo com a ajuda de profissionais capacitados. Morador de Middlesbrough, no Reino Unido, Leslie é considerado cego, enxergando somente objetos muito próximos.

O médico Noweed Ahmad soube da história de Leslie Hodgson e decidiu ajudar. "Leslie entrou na minha clínica, me disse que era seu aniversário de 103 anos e que (depois de pesquisar) ele queria um implante coclear para restaurar sua audição. Discutindo isso com meus colegas e levando em consideração que ele também estava registrado como cego, sentimos que deveríamos considerar cuidadosamente seu pedido", disse Ahmad.

Hodgson se tornou a pessoa mais velha do mundo a passar por um procedimento de implante coclear. Além disso, o homem de 103 anos se tornou a pessoa mais velha do planeta ao receber uma petrosectomia subtotal.

Leslie conviveu com problemas de audição durante boa parte da vida. Ele já realizou uma operação de ouvido em 1925. Agora, no entanto, ele almeja outra meta: "No próximo ano, quero tratamento com células-tronco para meus olhos".