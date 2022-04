Último fim de semana do Maricá Esporte Fest com futebol de areia, altinha e muita música

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, promove o último fim de semana do “Maricá Esporte Fest”, com atividades esportivas, como futebol de areia e altinha, lazer, entretenimento e muita diversão, simultaneamente nas praias da Barra e de Itaipuaçu, de 8h às 17h. No sábado (16/04), um grande nome do pagode estará na Barra: o cantor e compositor Diney, responsável por sucessos gravados por Belo, Revelação e Mumuzinho, que levará seu projeto “#PagoDI à arena. Já Itaipuaçu, receberá dois maricaenses conhecidos: Baby do Cavaco e Marianna Cunha, com um repertório passando pelo samba, pagode, MPB, pop nacional e internacional.

No domingo (17/04), a Praia de Itaipuaçu vai contar com dois shows, abrindo com samba do grupo Primeiro Amor, seguindo com apresentação da bateria da escola de samba Estação Primeira de Mangueira, entoando sambas-enredos de referência. Na Barra, será a vez do Grupo Balacobaco retornar às arenas do Maricá Esporte Fest, apresentando sucessos autorais como “De Onde eu Venho”, além de clássicos do samba nacional; e a escola de samba União de Maricá levará uma festa de alegria e samba no pé aos moradores.

Para quem gosta de aventura, há também opções de diversão, como a tirolesa, skate park e o acqua ball (bola inflável que flutua na água), voltadas para adultos e crianças, a partir de 6 anos. As atividades são todas gratuitas, é necessário apenas realizar o cadastramento na entrada das arenas, apresentando dados pessoais, documento com foto e comprovante de vacinação atualizado. A medida é essencial para garantir a segurança dos participantes, controlando o número de pessoas que utilizam os equipamentos e somente permitindo a entrada àqueles com esquema vacinal completo — com duas doses da vacina e reforço.

Oficinas e competições de futebol de areia e altinha

A modalidade deste sábado será futebol de areia (beach soccer), praticado em equipes e sucesso no litoral fluminense. Já no domingo, as arenas irão sediar um torneio de altinha, prática que surgiu nas praias na década de 60 e foi declarada patrimônio imaterial do Rio de Janeiro. Competições acontecerão simultaneamente nos dois bairros. Os interessados em participar, profissionais ou amadores, devem se inscrever pelo e-mail torneiosmaricaesportefest@gmail.com, enviando documento com foto e carteira de vacinação atualizada.

No sábado (16), em Itaipuaçu, os jovens contarão com orientações de dois ídolos: Junior Negão, 12 vezes campeão em competições mundiais de futebol de areia e segundo maior artilheiro da história da modalidade; e Robertinho, goleiro da Seleção Brasileira de Futebol de Areia de 1998 a 2006, tendo sido sete vezes campeão do mundo. Na Barra, Benjamin, multicampeão do esporte e eleito como melhor jogador diversas vezes pela FIFA, ministrará a aula junto ao atleta Juninho, oito vezes campeão mundial e treinador da Seleção Brasileira SUB-20. No domingo (17), as oficinas de futebol de areia continuam, com Robertinho na Praia de Itaipuaçu e Junior Negão na Praia da Barra de Maricá.

Organização em prol da saúde física e mental

O evento é uma parceria com Instituto Brasileiro de Desenvolvimento do Esporte (IBDE), e tem caráter acessível e democrático, com profissionais capacitados para receberem pessoas com deficiência física e/ou dificuldade de mobilidade, desde a abordagem até a participação nas atividades. A iniciativa é uma política pública de referência, essencial para possibilitar o contato dos moradores com diversas modalidades esportivas, além de trazer atrações de lazer e entretenimento gratuitamente à cidade, beneficiando, dessa forma, a saúde física e mental.

Na Barra de Maricá, a arena esportiva foi montada na altura da Rua João Frejat (referência: quiosque do Bubute). Em Itaipuaçu, o espaço fica na Rua Doutor Adair Farah da Mota, no Recanto.

Programação completa:

Sábado (16/04)

Barra: Festival de beach soccer e altinha, além de show do cantor Diney

Itaipuaçu: Festival de beach soccer e altinha, além de show da cantora Marianna Cunha

Domingo (17/04)

Barra: Festival de beach soccer e altinha, torneio de altinha, além de apresentação da escola de samba União de Maricá

Itaipuaçu: Festival de beach soccer e altinha, torneio de altinha, além de apresentação da bateria da Estação Primeira de Mangueira