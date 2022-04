Chuvas fortes em Niterói faz com que parte do município fique sem energia

A chuva forte vem caindo no município de Niterói, no Rio de Janeiro, desde a madrugada de quarta-feira (13). Alguns moradores relataram em suas redes sociais, que uma ventania veio com a chuva e deixou seu bairro sem luz.

Santa Rosa, o Bairro Chic, no Fonseca foram os mais comentados pelos internautas sobre a falta de energia, que ocorreu nesta quinta-feira (14). No Sapê foi relatado uma forte ventania.

Além disso, após as pessoas falarem que estavam sem energia em seus bairros, outros comentaram que seus bairros ainda possuíam energia, porém, era possível ouvir o barulho dos transformadores explodindo.

Alguns usuários das redes sociais estão cobrando a Enel pela falta de energia em seus bairros. Nas redes sociais, a Enel vem disponibilizando ajuda via DM no Twitter para todos que relatam seus problemas com a falta de energia.