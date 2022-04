Família oferece recompensa para quem encontrar cadela perdida

Marcelle Hooper, dona de uma cadelinha de raça Pinscher com Basset, busca informações que possam ajudar a descobrir onde está ela. Chamada de Matilde, a cachorrinha sumiu na última terça-feira (12), quando estava na casa da mãe de Marcelle.

De acordo com a dona, moradora de Itaipuaçu, onde vivia a cachorrinha, ela levou Matilde para a casa de sua mãe no Gradim, no último sábado (09), para passar uns dias por lá.

“Minha mãe tinha acabado de perder um cachorrinho e deixado o outro que mora com ela sozinho. Ela me pediu pra eu levar Matilda para fazer companhia a ele, pois ele não comia e estava mal. Minha tia, que mora com minha mãe, também estava passando por alguns problemas e queria ficar com Matilde por alguns dias, então eu levei.”, contou Marcelle.

O sumiço foi notado pelo padrasto de Marcelle, que ao chegar em casa não encontrou Matilda. A família acredita que em uma saída de uma outra pessoa que mora lá, a cadela acabou fugindo.

Eles receberam informações de que a cachorra estava rondando por alguns lugares por perto da onde fugiu. Entretanto, acabaram encontrando uma outra cadela bem parecida mas que não é Matilda, e ficaram em dúvida se a que havia sido vista é realmente ela.

"Se alguém pegou e se afeiçoou a ela, por favor, devolve a Matilda, minhas filhas estão muito tristes, elas querem muito ela de volta. Se for o caso, eu consigo outro cachorro de adoção para essa família, e ainda me comprometo em vacinar e vermifugar..", disse Marcelle.

A cachorrinha segue sendo procurada, e em caso de novas informações a respeito dela, entrar em contato com a dona, Marcelle Hooper, através do número (21) 97450-0152. É oferecido uma recompensa para quem encontrar e devolver Matilda.