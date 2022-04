Casal que abriu hamburgueria em casa vai inaugurar 100 franquias

O casal paulista Lucas Menon e Larissa Tosi viralizaram nas redes sociais em 2021 após transformarem uma hamburgueria delivery criada dentro de um apartamento em Jundiaí durante a pandemia em uma rede de fast food premium com 4 restaurantes de alto padrão em funcionamento no estado de São Paulo.

Mas o que já estava dando certo, vai crescer mais ainda. Isso porque o casal fechou contrato com uma das maiores aceleradoras de franquias do Brasil, responsável por expandir marcas como Mr Cat, CCAA, The Body Shop, Griletto e Multicoisas, a empresa paulistana Cherto Consultoria e ao todo já são 100 unidades em construção e serão inauguradas pelos próximos meses. Existem planos de franquias nos Estados Unidos também. As franquias custam a partir de R$150 mil reais com faturamento a partir de R$2.4 milhões de reais em um ano, de acordo com estudo realizado pela empresa.

Para atrair franqueados, a empresa investe em marketing e é uma das redes de fast food com mais conteúdos virais no Instagram devido a estética dos produtos. No cardápio dos restaurantes da EAI Burguer tem desde sanduíches premium com hambúrguer de carnes nobres, sobremesas bem elaboradas, a famosa batata com costela de porco defumada e também há opções veganas.

Atualmente o EAI Burguer conta com lojas em Jundiaí, São José dos Campos, Campinas e São Paulo (Moema). A próxima unidade a ser inaugurada em São Paulo será no bairro do Morumbi e a obra está quase pronta.