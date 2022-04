Hemorio faz campanha de doação de sangue para carnaval fora de época

O Instituto de Hematologia do Rio (Hemorio) lança amanhã (15) campanha de doação de sangue voltada para o carnaval fora de época do Rio de Janeiro. A festa será de 20 a 24 deste mês. A ideia é manter os estoques de hemoderivados, que costumam cair cerca de 20% nos feriados de carnaval.

A primeira fase da campanha, chamada “Você faz meu tipo”, já tinha sido realizada para o período carnavalesco ocorrido entre 26 de fevereiro e 1º de março deste ano.

Segundo o Hemorio, para manter estoques suficientes é preciso que entre 1,5% e 3% da população doem sangue regularmente. No Brasil, essa média é de 1,8%, o que rende cerca de 3,5 milhões de bolsas por ano.

No entanto, em janeiro deste ano, devido a fatores como a pandemia de covid-19, a epidemia de gripe que afetou o Rio e as fortes chuvas, a instituição registrou queda nas doações, em relação ao ano passado.

Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, estar bem de saúde e portar documento de identidade oficial com foto. Jovens com 16 e 17 anos só podem doar sangue com autorização dos pais ou responsáveis legais e levar documento de identidade do responsável.

Não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação, e não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes. Mulheres grávidas ou amamentando e usuários de drogas não podem doar.

Pessoas infectadas pela covid-19 só podem doar após dez dias do desaparecimento dos sintomas, e quem já recebeu a vacina pode doar após sete dias da aplicação (48 horas em caso da Coronavac).

Outras informações podem ser obtidas nas redes sociais do Hemorio (@hemorio), pelo Disque Sangue, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 7h às 17h, ou pelo número 0800 282 0708.