Confira o que abre e o fecha na Sexta da Paixão em Niterói e São Gonçalo!

Nesta sexta-feira (15), é comemorada a Sexta-Feira Santa (ou Sexta da Paixão), um dia com um extremo simbolismo para os católicos. A Semana Santa, que teve início no dia 10 de abril, celebra a Paixão, a Morte e a Ressurreição de Jesus Cristo. A Sexta-Feira Santa, especificamente, recorda a morte de Jesus (Ele renasce no domingo seguinte). A data é considerada feriado nacional. Por isso, O SÃO GONÇALO listou o que abre e o que fecha neste dia.

Bancos

Os bancos não abrirão na Sexta-Feira da Paixão. O atendimento ao público retorna no dia 18, segunda-feira, de forma normal. As áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, assim como os canais digitais e remotos de atendimento (internet e mobile banking).

Contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e carnês com vencimento nos dias 15 e 21 de abril poderão ser pagos, sem acréscimo, no próximo dia útil aos feriados, ou seja, nos dias 18 e 22 de abril. Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais. Caso isso não tenha ocorrido no documento de arrecadação, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos.

Já os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser pagos via DDA (Débito Direto Autorizado).

Shoppings

Em São Gonçalo, os shoppings terão horário diferenciado no feriado. Na sexta-feira (15), o Partage Shopping terá suas lojas e quiosques funcionando obrigatoriamente das 15h ás 21h, as lojas que irão abrir de forma opcional ficarão das 11h às 15h. A praça de alimentação funcionará das 11h às 21h e os bares e restaurantes das 11h às 22h. O cinema terá programação específica. No sábado (16), os horários serão os mesmos do dia anterior. Já no domingo (17), as lojas e quiosques funcionarão das 13h às 21h, já a praça de alimentação trabalhará das 11h às 21h e o cinema terá programação própria.

Já o Pátio Alcântara funcionará, na sexta-feira (15), da seguinte forma: com quiosques e lojas funcionando das 9h às 15h e a praça de alimentação das 10h às 15h. No sábado (16), o shopping funcionará normalmente, com a abertura sendo às 9h e o fechamento às 21h. No domingo (17), o Pátio não abrirá.

O São Gonçalo Shopping terá lojas e quiosques funcionando de forma opcional das 13h às 15h na sexta-feira (15), já aqueles de funcionamento obrigatório abrirão às 15h e ficarão até às 21h. A praça de alimentação e os locais de lazer funcionarão das 11h às 21h e o cinema terá programação própria. No sábado (16), o local funcionará normalmente e no domingo (17) as lojas e quiosques abrirão das 13h às 21h, já as áreas de alimentação e lazer funcionarão das 11h às 21h.

O Plaza Shopping Niterói também funcionará em outro horário na sexta-feira (15). As lojas funcionarão das 15h às 21h no dia, já a praça de alimentação abrirá às 12h e funcionará até às 21h. Os restaurantes e cinemas terão programação própria. No sábado (16), o local funcionará normalmente das 10h às 22h. Já no domingo (17), o horário de funcionamento também será normal, mas com as lojas funcionando das 13h às 21h e a praça de alimentação das 12h às 21h.

O Bay Market abrirá às 12h e funcionará até às 20h na sexta-feira (15). As lojas e quiosques funcionarão de forma facultativa das 12h às 20h, a praça de alimentação funcionará no mesmo horário que as lojas. O cinema terá programação própria. No sábado (16) e domingo (17), o shopping funcionará normalmente.

O Shopping Multicenter Itaipu, localizado na Região Oceânica de Niterói, também terá um horário especial na sexta-feira (15). A praça de alimentação funcionará no local das 12h às 21h, já as lojas abrirão das 15h às 21h. As lojas de chocolate do local funcionarão a partir das 10h, assim como as Lojas Americanas que ficará aberta até às 22h. A drogaria presente no estabelecimento abrirá às 8h e ficará até às 21h. O cinema terá programação própria.

Prefeituras

Em Niterói, o dia 15 foi decretado o feriado e a quinta-feira (14) é considerada ponto facultativo nas repartições públicas.

Em São Gonçalo, ocorre a mesma situação. Dia 14 é ponto facultativo e dia 15 é o feriado nacional.

Em Maricá e Itaboraí hoje também é ponto facultativo.

Os expedientes voltam ao normal na próxima segunda-feira (18).