Niterói cede terreno do Caminho Niemeyer para construção de igreja

O prefeito de Niterói, Axel Grael, assinou nesta quarta-feira (13) um termo de cooperação que cede uma área de 7.336,07 metros quadrados no Caminho Niemeyer para a construção de uma Catedral da Igreja Assembleia de Deus. A cerimônia contou com a presença de diversos líderes religiosos, do arquiteto do escritório Niemeyer, Jair Velara, e do neto do autor da obra, Cadu Niemeyer, entre outras autoridades do governo municipal e da Câmara de Vereadores.

O prefeito Axel Grael destacou que a existência de uma catedral de uma igreja evangélica no Caminho Niemeyer faz parte da percepção inicial do espaço. O prefeito lembrou que, com o Plano Niterói 450 anos, o Centro será revitalizado com mais atrações de apelo turístico e atividades para reunir as pessoas. Axel Grael afirmou que a catedral, com toda a beleza do projeto de arquitetura, trará visitantes e será mais uma das alavancas do Centro de Niterói.

“A cidade vai ganhar mais um belíssimo prédio, com uma belíssima obra do escritório Oscar Niemeyer. Temos a convicção de que esse espaço se soma a um projeto de cidade que a gente idealiza desde 2013, o Niterói Que Queremos. Fizemos a concepção de uma cidade para 2033. Esse plano tinha a previsão de uma grande revitalização do Centro de Niterói. No ano que vem Niterói faz 450 anos e é um momento importante para pensar a cidade e fazer com que essa data seja marcante na história de Niterói. O projeto da Catedral da Assembleia de Deus é muito bonito e com certeza vai reforçar o Caminho Niemeyer como um espaço de turismo, de contemplação e de reflexão”, enfatizou o prefeito.

O secretário executivo de Niterói, Bira Marques, disse que a futura catedral mostra a pluralidade da cidade.

“Temos orgulho do que construímos ao longo dos últimos dez anos. A cidade está organizada e tem diálogo permanente com todos os setores da sociedade. Em 2013, o Caminho Niemeyer estava fechado e sem perspectiva. Conseguimos dar vida a este espaço. E hoje, fruto desta credibilidade, a Assembleia de Deus acredita neste processo. Mais do que uma linda vista, este será um lugar do qual a cidade terá muito orgulho de frequentar”, atestou Bira Marques.

O presidente da Convenção da Assembleia de Deus no Brasil (CADB), pastor Samuel Câmara, assinou com o prefeito Axel Grael o termo de cooperação que cede parte do terreno do Caminho Niemeyer para a construção da catedral. O pastor disse que o novo templo não poderia estar em um lugar melhor.

“Niterói é um território lindíssimo. A cidade tem uma vista belíssima. Uma sociedade precisa conjugar o melhor do território com os recursos para as pessoas serem felizes. É o que estamos vendo aqui hoje”, disse o religioso.

O vice-presidente nacional e presidente estadual da CADB, pastor Celso Brasil, disse que a nova catedral é motivo de alegria e de agradecimento.

“Niterói é o lugar que eu escolhi para viver com a minha família e com os meus irmãos em Cristo. Estou muito contente, emocionado e minha palavra é de gratidão”, concluiu Celso Brasil.