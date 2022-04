Obras de melhorias no sistema de água avançam pelos bairros de São Gonçalo

Para os moradores dos bairros Antonina, Rocha e Mutuá, em São Gonçalo, o abastecimento de água ineficiente sempre foi uma realidade. Neste mês de abril, a Águas do Rio trouxe a solução com a finalização das obras de interligação e implantação de cerca de 850 metros de rede de distribuição de água, beneficiando em torno de 1.350 pessoas.

Na Rua Antonina Serrão foram assentados 450 metros de rede, beneficiando aproximadamente 400 moradores do bairro. “Identificamos duas necessidades que precisavam ser feitas na localidade: a obra de assentamento de rede, com o objetivo de melhorar a pressão da água, e a desobstrução de tubulações, que prejudicava o fornecimento na região”, explica a coordenadora de Operações da Águas do Rio, Fernanda Barreto.

As duas caixas d`água da Marli Mota encheram sem necessidade do uso de bomba, o que antes não acontecia. Moradora da região há mais de 40 anos, ela ficou surpresa. “Eu ouvi um barulhinho e não sabia o que era. Aí meu marido disse que era a água passando pelo encanamento. Que benção poder vivenciar este momento e hoje eu sou feliz com muita água!”, comemora Marli.

A conclusão da interligação de rede na Rua Tiaga Fiori, no bairro do Rocha, também pôs fim a angústia de mais de 500 moradores do local. “Só quem passou pelo problema com a falta d’água sabe o que é. Agora que está chegando regularmente, vou limpar minhas cisternas para manter a qualidade. Só tenho a agradecer a Águas do Rio porque está fluindo tudo bem agora e tenho esperança de que só vai melhorar”, conclui Marleci Tavares Silva, síndica de um condomínio na região.

Quem passou pela rua Professor Altivo, no Mutuá, também acompanhou a movimentação de homens e máquinas na região. Cerca de 430 metros de rede foram implantados e mais de 450 pessoas estão recebendo água tratada em suas casas. A concessionária está trabalhando diariamente e empenhada em fazer a diferença para a população desde 1º de novembro de 2021, quando assumiu o saneamento básico no município de São Gonçalo.

“Estamos fazendo um trabalho minucioso, de rua em rua, e entendendo melhor as características de cada lugar. Existe uma equipe experiente de profissionais que realizam estudos para chegarmos em soluções definitivas para os problemas encontrados”, conclui o coordenador de Operações, Rogério Marins.