Festival de Páscoa prestigia empreendedores gonçalenses

Segue até sábado (16) o Festival de Páscoa, evento promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o São Gonçalo Shopping, cujo objetivo é dar visibilidade para microempreendedoras que atuam na fabricação de doces e chocolates.

Além de diversos tipos de ovos de Páscoa e bombons, o evento, que está ocorrendo no 2º piso do São Gonçalo Shopping, conta com oficinas temáticas, encontro com o coelhinho da Páscoa, degustações, entre outras ações, destinadas ao público.

“O festival segue desde o dia 8 recebendo centenas de pessoas e a tendência é que o movimento aumente até a véspera da Páscoa. Nossa ideia foi dar oportunidade e visibilidade para essas confeiteiras da nossa cidade durante esses 10 dias de evento. Convido novamente todos os gonçalenses a prestigiarem os produtos dessas mulheres empreendedoras, que assim, consequentemente, estarão dando preferência para a economia local", disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Márcio Picanço.

As 15 empreendedoras participantes receberam todo o auxílio da Casa do Empreendedor para atuarem no Festival de Páscoa, como oficinas e palestras para obterem resultados positivos nas vendas durante os dias de evento.

O Festival de Páscoa funciona das 10h às 22h, no 2º piso do São Gonçalo Shopping.