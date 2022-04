Salário maior para os professores da educação infantil é aprovado no Rio

A Câmara dos Vereadores do Rio aprovou depois de uma segunda discussão, durante a última terça-feira (12), a adequação para os vencimentos que são relacionados ao Professor Adjunto de Educação Infantil (PAEI), que tem o regime de 40h semanais, para o valor mínimo nacional magistério.

A aprovação foi por voto unânime, o piso salarial desses profissionais com a carga horária de 40 horas semanais, poderá ser entre R$ 2.665,95 a R$ 3.845.63, os efeitos financeiros serão retroativos a janeiro deste ano.

O projeto, já foi para a Prefeitura no final de março, sendo aprovado com folga, vem atendendo uma demanda histórica para a categoria, a única em que o governo municipal que não possuía um piso nacional para quem trabalha 40 horas. O texto receberá a sanção ou veto do prefeito do Rio Eduardo Paes (PSD).

De acordo com a nova tabela de vencimentos, pelo grau de formação e do tempo de serviço, os valores poderão variar entre R$ 3.845,63 a R$ 6.836,31.