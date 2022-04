São Gonçalo realiza ações de fiscalização durante feriado prolongado

Ações de ordenamento e fiscalização pelas vias do município de São Gonçalo serão intensificadas durante o feriado da Paixão de Cristo. O esquema especial será realizado pela Secretaria de Ordem Pública, através da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas, a partir desta quinta-feira (14), sendo finalizado no domingo (17). As atividades que visam manter a ordem e organização na cidade serão feitas das 7h às 19h.

Com auxílio de viaturas, equipes da subsecretaria atuarão em rondas periódicas por todos os bairros do município, vistoriando os pontos comerciais da cidade durante o período. O Espaço Raul Veiga, visitado por grande parte da população gonçalense, será um dos pontos que contará com fiscais para dar andamento às ações de fiscalização executadas.

Para o subsecretário de Fiscalização de Posturas, Rogério Abreu, as ações irão garantir a ordem pelas vias públicas.

"Remanejamos fiscais para reforçar as ações de fiscalização e organização pela vias de São Gonçalo. O objetivo é garantir o ordenamento dos espaços públicos, a fim de manter a ordem e o bem estar da população gonçalense", afirmou o subsecretário.

Trânsito- Equipes da Guarda Municipal de São Gonçalo também darão reforço no tráfego de veículos que circularão pelas principais vias. As atividades contarão com equipes atuando em viaturas e motocicletas, durante 24h por dia, percorrendo rotas específicas.