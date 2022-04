Arteris Fluminense monta operação especial na BR-101 para o feriado de Páscoa

A Arteris Fluminense, concessionária responsável pela administração da BR-101/RJ Norte, vai trabalhar com todo o seu efetivo para garantir a fluidez do tráfego ao longo dos 322 quilômetros de rodovia durante o feriado de Páscoa. A expectativa é de que cerca de 340 mil veículos passem pela rodovia BR 101/RJ Norte, entre Niterói e Campos dos Goytacazes, de quinta (14) a segunda-feira (18). No período, as obras de manutenção serão executadas somente em caráter emergencial.

As equipes operacionais da Arteris atuarão 24 horas por dia para garantir um pronto atendimento aos usuários em caso de emergência. São serviços de atendimento médico pré-hospitalar com 11 ambulâncias, sendo quatro de suporte avançado (UTI), com incremento de viaturas extras voltadas pro socorro mecânico com guinchos leves e pesados, carretinhas para resgate de animais na pista, caminhão-pipa e inspeção de tráfego constante. Tudo acompanhado por mais de 107 câmeras instaladas ao longo do trecho e operadas pelo Centro de Controle Operacional (CCO), que acompanha toda a movimentação e coordena os trabalhos e os acionamentos de recursos para atendimento na rodovia.

As condições de trânsito e clima na rodovia serão atualizadas 24 horas pelo perfil do Twitter (@Arteris_AFL) e pelo telefone gratuito 0800 282 0101.

A recomendação é que o motorista verifique as condições do veículo antes de viajar, programe seus horários de saída e retorno e obedeça à sinalização nas vias para garantir uma viagem em segurança. Respeite os limites de velocidade da via e faça uso correto dos equipamentos de segurança, como o cinto de segurança em todos os assentos do veículo e o capacete para os ocupantes das motocicletas.

Pedágio

Cinco praças de pedágio estão em funcionamento na rodovia. A tarifa básica para automóveis é de R$ 6,10. Motos pagam R$ 3,05. Veículos comerciais pagam conforme o número de eixos. A Arteris Fluminense também disponibiliza os sistemas ConectCar, C6 Taggy, Sem Parar, Veloe e Move Mais para agilizar a passagem dos usuários nas praças de pedágio.