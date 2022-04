Equipes do SESI São Gonçalo conquistam pódio em torneio regional de Robótica

Duas equipes da Escola Firjan SESI São Gonçalo, chegaram ao pódio da etapa regional do Torneio SESI de Robótica FIRST LEGO League (FLL), no último sábado (9). A Fênix Robots e a Robots Furios ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente, e disputarão o nacional, que terá lugar na Fundação Bienal de São Paulo, entre os dias 27 e 29 de maio.

As equipes são formadas por jovens entre 9 e 16 anos e coordenadas pelos professores Cláudio de Santos Veiga, de 50 anos, que leciona matemática e artmake na unidade, e Renato Rodrigues Geraldo Filho, de 29, que dá aulas de física e robótica educacional.

Em entrevista ao OSG, Cláudio mostrou-se extremamente satisfeito com o desempenho de seus alunos, exaltando o trabalho em equipe como fator determinante para o sucesso da unidade de São Gonçalo no torneio.

“[O resultado] foi o melhor possível. Posso dizer que superaram nossas expectativas, considerando que todos os competidores das nossas duas equipes estavam competindo pela primeira vez. Então, foi um sinal de que tudo que planejamos, sabendo deste fato, foi perfeito. Alguns pontos foram determinantes [para este sucesso], como a seletiva criteriosa dos membros, o apoio de ex-membros como mentores durante os treinos, da família entendendo a necessidade de que seus filhos ficassem mais tempo na escola, da direção no trabalho dos técnicos e mentores, dos professores e demais funcionários cedendo em alguns momentos em prol da competição, todos formamos uma grande equipe na nossa unidade.”, afirmou ele.

O professor de matemática e artmake da instituição, falou ainda sobre suas expectativas para a etapa nacional do torneio e ressaltou estar plenamente confiante na capacidade de seus alunos de conquistar a classificação para o mundial que terá lugar no Rio, em agosto.

“Sabemos que o nacional será muito difícil, estaremos competindo com equipes muito mais experientes, algumas das quais já foram até campeãs mundiais mas, estamos confiantes em conseguir uma vaga para a etapa mundial que acontecerá aqui no Rio em agosto.”, sustentou Cláudio.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca