Corretora de planos de saúde e seguros, Ideal Saúde inaugura espaço no Niterói Shopping

Foi inaugurada nesta terça-feira (12) a primeira unidade Ideal Saúde, empresa que presta consultoria em planos de saúde no Rio de Janeiro. O evento de inauguração, que aconteceu no endereço físico do empreendimento no Niterói Shopping, contou com a presença do trio que fundou o novo empreendimento, André e Fernanda Velasco, Rodrigo Sant'Anna, além de amigos, familiares e clientes de longa data da empresa.

No local, o sentimento era de esperança diante desta nova fase do empreendimento, que atuava principalmente de forma remota. A inauguração de um espaço físico em um emblemático ponto de Niterói não foi por acaso. Segundo eles, pode ser um atrativo para a captação de novos clientes, já que o edifício possui uma grande quantidade de consultórios médicos e odontológicos, acredita André.

"Aqui no Niterói Shopping são trinta e um andares, sendo oito salas por andar, e eu estimo que pelo menos 70% delas sejam alocadas ou de proprietários que atuam na área de odontologia, que têm clínicas de saúde, que atuam em inúmeras especialidades, laboratórios de imagem. Então muita gente vem aqui já para atendimentos médicos com um convênio, aí ela pode passar aqui para falar sobre seu convênio, uma insatisfação em relação a parte financeira, tirar dúvidas sobre a cobertura atual do plano, fazer uma troca, ouvir uma proposta de redução de custo. Esse é um dos motivos para escolher esse ponto.", esclareceu André.

Apesar da pouca idade, o trio possui bastante experiência no ramo, tendo grandes clientes espalhados pela região e mais de 700 contratos ativos. Apesar de ter toda a experiência e a qualidade de atendimento por meio telefônico e da internet, eles concluíram que o melhor para a Ideal Saúde ainda é a abertura de um espaço físico.

Apesar da pouca idade, André possui mais de seis de experiência no ramo | Foto: Layla Mussi

"Aqui vai ficar aberto para o cliente porque muita gente ainda tem receio de fazer tudo de forma online. Por mais que a tendência do mercado seja digital e com clientes contratando serviços remotamente, além de ter poucas operadoras que operem de forma física, ainda tem cliente que se sente mais seguro em sentar na nossa frente, o que pode ser bom para a gente também, poder sentar e falar com as pessoas, oferecer um café para ela se sentir mais acolhida e ter mais confiança na gente, mas a intenção também é que todos nossos corretores estejam sempre em contato com os clientes até em dias de plantões", disse Rodrigo.



Para o futuro, o grupo espera bastante crescimento e que possa abrir novas filiais em outras cidades da região, como em São Gonçalo

"É a porta de um sonho que se abre. A gente espera ir muito além, lógico, formar corretores, transformar a vida deles, como a nossa foi transformada, além de nos tornarmos corretores de várias famílias, gerar confiança, que a primeira opção que as pessoas indiquem quando alguém falar em plano de saúde seja a gente. Esperamos abrir outras lojas em outros municípios, como em São Gonçalo, lá no Alcântara. A gente quer abrir portas e ajudar muitas pessoas, assim como fomos ajudados.", concluiu André.