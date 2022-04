Centro de Triagem de SG mantém testagem de Covid-19 no feriadão

Com menos de 1% de positividade para o coronavírus em São Gonçalo nas últimas semanas, a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil manterá apenas o Centro de Triagem, no Zé Garoto, para a realização dos testes para detectar a doença durante o feriadão da Semana Santa. A partir de quinta-feira (14), ponto facultativo; até o próximo domingo (17), quando é comemorada a Páscoa, os demais locais não funcionarão. O centro funcionará na quinta-feira (14), das 8h às 17h; na sexta (15), sábado (16) e domingo (17), das 8h às 13h.

O atendimento volta à normalidade na próxima segunda-feira (18). Os testes poderão ser feitos em 11 locais de segunda-feira (18) a quarta-feira (20). De quinta-feira (21), feriado de Tiradentes; a domingo, dia 24, novamente só o Centro de Triagem vai atender para a realização de testes.

A indicação do exame é para pessoas sintomáticas leves: febre, tosse e dores na garganta e corpo. Aqueles que tiverem sintomas mais graves, como falta de ar, devem procurar diretamente uma unidade de pronto atendimento.

Mesmo com a queda em todos os índices da doença na cidade, a secretaria orienta que a população deve manter as medidas sanitárias para evitar o contágio. Por isso, o gonçalense deve evitar aglomerações, respeitar o distanciamento de, pelo menos, um metro de outras pessoas, lavar as mãos ou higienizar com álcool em gel.

Os locais de testagem em São Gonçalo atendem por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento. No entanto, poderá haver distribuição de senhas para que o expediente seja encerrado no horário previsto.

Locais dos exames, dias e horários (de segunda-feira, 18; a quarta-feira, 20)

Clínica Municipal Gonçalense Barro Vermelho, das 8h às 17h;

Centro de Triagem, Zé Garoto, das 8h às 17h;

Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo: das 8h às 17h;

Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, no Jardim Catarina: segunda e terça, das 8h às 12h;

Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa: terça e quarta, das 8h às 17h;

Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro: terça e quarta, das 8h às 17h;

Clínica da Criança (0 a 12 anos), das 8h às 17h;

Hospital Franciscano Nossa Senhora das Graças, Lagoinha, das 8h às 17h;

Maternidade Municipal Dr. Mário Niajar: apenas para as gestantes e parturientes sintomáticas;

PAM Coelho: segunda e quarta, das 9h às 17h;

PAM Alcântara: das 8h às 17h.