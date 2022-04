Obras avançam na Policlínica do Alcântara

As obras da Policlínica do Alcântara, no Vila Três, estão em ritmo acelerado. A colocação de piso e azulejo de algumas salas no segundo andar já foi iniciada. A intervenção está recebendo três frentes de trabalho para que o projeto da nova unidade de saúde seja entregue até o meio do ano.

“A saúde da população gonçalense é a nossa prioridade. Estou acompanhando de perto toda a obra e cobrando para que seja feito o melhor. São 10 anos de obra parada. Queremos entregar a policlínica o mais rápido possível. Serão inúmeros serviços oferecidos e a população precisa disso o quanto antes”, disse o prefeito Capitão Nelson.

Com dois pavimentos, na Rua Nestor Pinto, em Vila Três, o local irá abrigar centro de imagens e a Policlínica de Especialidades com 19 consultórios, curativo, coleta, insulina e estruturas administrativas de cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), entrega de laudos e faturamento. O Polo de Ostomizados – que será uma extensão do Núcleo de Atenção à Saúde da Pessoa Ostomizadas II, no Centro – terá dois consultórios, sala de estrutura administrativa e almoxarifado.

Já o Centro Ortopédico tem previsão de ter seis boxes para fisioterapia, consultório, serviço de raios-x, sala de curativos, sala de medicação, sala de imobilização e sala de mecanoterapia. O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) contará com cinco cadeiras odontológicas e raios-x odontológico e será responsável pelos tratamentos encaminhados por profissionais dos postos de saúde. Finalizando, o polo de ISTs/Aids contará com dois consultórios, duas salas de enfermagem, farmácia, laboratório, sala de testagem, sala de inalação e sala de vacina.