Homem faz cirurgia para remover haltere do ânus

Imagine a seguinte situação: você está sem conseguir evacuar há alguns dias e, por isso, procura um médico. Após uma radiografia é descoberto que dentro de você está um peso de academia (haltere) de 2 kg. A história parece loucura, mas foi exatamente o que ocorreu com um manauara de 54 anos. A situação chamou tanto a atenção dos médicos que o caso acabou parando em uma revista científica internacional, a Journal of Surgery Case Reports. O título da publicação era 'Manejo de corpo estranho retal incomum'. O haltere teria sido enfiado pelo ânus do homem.

O homem procurou um hospital após não conseguir ir ao banheiro. Ele também estava sentindo dores na região abdominal, além de náuseas. O seu abdômen também estava um pouco inchado. A surpresa dos médicos foi enorme quando eles viram um peso de academia dentro do corpo do homem. Foi descoberto que o homem teria enfiado o objeto em seu próprio ânus. Logo depois disso, os profissionais da saúde passaram para o procedimento cirúrgico.

O artigo científico relata como tudo ocorreu: o homem foi para o centro de cirurgia e foi sedado com anestesia para que não percebesse a situação. Depois que ele adormeceu, os médicos iniciaram o procedimento. Os médicos retiraram o haltere do corpo dele com a mão, introduzindo o braço no ânus do homem. Depois disso, o paciente se recuperou, recebendo alta dias depois.