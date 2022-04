Polícia busca por grupo que distribuiu mensagens de ódio contra judeus

Após um grupo espalhar mensagens de ódios contra os judeus, a Polícia Civil está procurando os responsáveis que distribuíram os panfletos com mensagens antissemita na Rua Barata Ribeiro, em Copacabana, no Zona Sul do Rio, no último sábado (9).

A mensagem, que foi distribuída próximo a Sinagoga Beth El e o Clube Israelita Brasileiro, tinha a seguinte frase: "Judeus acumuladores compulsivos de ouro diamante e dólares". De acordo com testemunhas que presenciaram a cena, a ação foi realizada por um grupo que estava em um carro preto, que não teve a placa identificada até o momento.

Um outro caso semelhante a este ocorreu em agosto de 2021, em condomínios da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Na ocasião, a mensagem proferida pelo grupo foi a mesma no caso do último sábado (9).