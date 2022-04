Maricá recebe visita de humorista Marcelo Adnet

O prefeito Fabiano Horta recebeu em seu gabinete nesta terça-feira (12/04) o artista Marcelo Adnet, conhecido nacionalmente por seu trabalho como humorista, ator e apresentador na TV e no teatro. A visita teve o objetivo de apresentar o samba-enredo da Escola Botafogo Samba Clube, que vai contar a história de João Saldanha (1917– 1990), ex-jogador e dirigente do clube, além de militante político, jornalista, escritor e treinador de futebol brasileiro, que escolheu Maricá para viver parte de sua vida.

Com o enredo: “Um apaixonado pela verdade, caminhando em nuvens de ilusão”, que faz alusão ao livro “João Saldanha: uma vida em jogo”, de André Iki Siqueira, a escola abre o debate para a figura de Saldanha e sua luta pela liberdade de expressão e contra a opressão da ditadura militar. “Esse legado vivo de figuras como João Saldanha precisa estar na alma do brasileiro em um momento tão importante em que o combate a qualquer forma de autoritarismo deve habitar o coração e o senso comum de todos os brasileiros. Desejamos a eles sucesso nessa empreitada e ficamos muito felizes pela figura que ele representa para o Brasil”, afirmou Fabiano Horta.

Nascimento do samba

A escolha do samba aconteceu em novembro de 2020, mas, com o adiamento do Carnaval devido à pandemia da covid-19, o enredo ficou para este ano. Fundada em julho de 2018 e filiada à Superliga, a agremiação disputa a Série Prata, equivalente à terceira divisão do Carnaval carioca. O primeiro e o segundo colocados ganham acesso para a Série Ouro, popularmente conhecida como “Grupo de Acesso”, que desfila na Sapucaí.

Carnavalesco da escola e um dos compositores do samba enredo, Marcelo Adnet falou da expectativa em estrear no Carnaval carioca levando para a passarela o samba que conta a história de um apaixonado por Maricá. “João Saldanha tinha uma casa de veraneio aqui. Muitas de suas ideias nasceram aqui, então, esse projeto tem uma conexão com Maricá e foi isso que nos trouxe até aqui”, disseAdnet adiantou que vai torcer pelo Grêmio Recreativo União de Maricá. Ambas as escolas irão desfilar na Série Prata. “Uma coincidência muito boa, já que Maricá e a Botafogo Samba Clube não são concorrentes. Ainda temos essa sorte de não estarmos no mesmo dia e, portanto, não estamos concorrendo. Podemos torcer um pelo outro nessa história toda”, declarou.

A relação de Marcelo Adnet com Maricá teve um capítulo à parte no ano passado. O humorista ficou entre os finalistas na disputa pela escolha do samba-enredo da escola maricaense com o enredo: “A Revolução da Alegria”.

João Saldanha

Filiado ao Partido Comunista Brasileiro (PCB), João também foi secretário-geral da União da Juventude Comunista. Pela militância das lutas de classes e defesa dos oprimidos, o botafoguense foi fichado e mantido preso no Departamento de Ordem Política e Social (Dops), órgão responsável por reprimir e vigiar organizações e líderes que transgrediam as ordens impostas pelo regime militar.

Em Maricá, o também jornalista foi homenageado com seu nome dado a uma avenida, na Barra; e com uma estátua em forma de bronze construída ao lado das demais estátuas: da cantora Maysa Matarazzo e do jornalista Antônio Calado e antropólogo, historiador, sociólogo, escritor e político Darcy Ribeiro. Todas estas personalidades tiveram relação direta com a cidade. A escultura, conhecida como “Mesa dos Imortais”, está montada sobre o Canal da Cidade, no cruzamento da Rua Álvares de Castro com a Avenida Prefeito Odenir Franciso da Costa.

No futebol, Saldanha jogou no Botafogo e conquistou o Campeonato Carioca de 1957, com um time histórico de Garrincha, Didi e Nilton Santos. O Botafogo goleou o Fluminense por 6 a 2 na final do campeonato daquele ano e garantiu o título.