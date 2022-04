Brasil tem sua menor média móvel de mortes por Covid-19 em 90 dias

As últimas 24 horas no Brasil foram registradas 166 mortes por Covid-19 e a média móvel fechou em 137 óbitos diários. O número conseguiu uma variação de -35,9% em relação ao verificado nos últimos 14 dias, indicando que este indicador vem caindo. Este já é o menor valor que foi registrado em 90 dias. Dá última vez foi em 13 de janeiro, quando foi registrado 129 mortes diárias.

O país também marcou nesta terça-feira (12), mais de 22.724 casos confirmados. Os dados são os mais recentes lançados pelo balanço divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

O Brasil já perdeu mais de 661.493 vidas para a doença e computou 30.183.929 casos de contaminação.

Por conta do tempo de incubação do novo coronavírus, foi adotado uma recomendação dos especialistas para que a média móvel do dia possuísse uma comparação com à de duas semanas atrás. As variações na quantidade de morte ou dos casos são de até 15%, para mais ou para menos, com isso não são significativas em relação à evolução da pandemia. Já que os percentuais estão acima ou abaixo do que pode ser levado como uma tendência de crescimento ou de queda.