Médicos avaliam necessidade de cirurgia na coluna de Rodrigo Mussi

Segundo o novo boletim médico realizado pelos médicos de Rodrigo Mussi, na noite da última segunda-feira (11), nos próximos dias os médicos irão saber se o ex-BBB terá a necessidade de passar por uma nova cirurgia, que seria na coluna.

Rodrigo já passou por três cirurgias até o momento, sendo a mais recente realizada no último dia 7 de abril. Os médicos retiraram o fixador externo da perna direita do ex-BBB e colocaram uma haste de sustentação dentro do osso da tíbia por causa de uma fratura exposta. As outras duas também estavam relacionadas à perna.

“O estado de Rodrigo Mussi é grave desde o início de sua recuperação, como ainda está na UTI, ainda é considerado grave, porém segue estável e se recuperando a cada dia de maneira rápida. Nos próximos dias saberemos se será necessária ou não a cirurgia na coluna! A família pede que continuem com as orações e agradecem todo o apoio, o Rodrigo com certeza sente todos vocês!”, comunicou sua assessoria.